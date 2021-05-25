Кемеровчанин получил кибернетическую замену отсутствующих пальцев

Инцидент, из-за которого 19-летний житель Кемерова лишился пальцев, произошел в 2019 году. Тогда его правая кисть попала в механический дровокол. Сейчас же парень снова может шевелить фалангами, только управление ими производится за счет мыслей.

– Микропроцессор протеза считывает миопотенциалы, возникшие в результате мысли о том или ином движении в голове человека, и преобразует их в механическое действие, т.е. мысль преобразуется в движение, – объяснили принцип работы устройства в Кузбасском региональном отделении Фонда социального страхования.

Благодаря киберпротезу кемеровчанин может без каких-либо затруднений застегнуть рубашку, обуться при помощи одной руки, набрать фрукты в пакет или же поднять сумку.

Отмечается, что стоимость киберпротеза составляет около пяти миллионов рублей.

Реабилитация, как прогнозируется, должна пройти быстро, поскольку житель областного центра ведет активный образ жизни.