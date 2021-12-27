Финал серии игр "Что? Где? Когда?" состоялся накануне в воскресенье, 26 декабря. В ходе эфира команде знатоков поступил вопрос от жителя кузбасской столицы, который предложил участникам разгадать взаимосвязь перечисленных предметов: дисковый телефон, керосиновая лампа, натуральный мех и карманные часы.

Стоит отметить ,что игроки взяли одну минуту в кредит, чтобы подробнее поразмыслить над вопросом. Согласно их догадкам, все вышесказанное могло прийти в Россию из Франции. Однако ответ оказался неверным.

– С развитием науки и техники все эти предметы получили новые уточняющие названия, обросли прилагательными. Был просто мех, а с появлением искусственного стали говорить "натуральный мех". Была просто лампа, стала керосиновой, часы – карманными. А название "немое кино" появилось только после того, как появилось кино звуковое, – прокомментировал ведущий.

В результате счет составил 6:3 в пользу телезрителей. Призовой фонд поделили на шесть частей, и каждый человек, который задал вопрос в финале, получил 362 696,6 рубля.