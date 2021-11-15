Кемеровчанин получил более 300 тысяч рублей после ДТП на встречной полосе

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Житель кузбасской столицы получил крупную компенсацию, после того как попал в аварию на полосе встречного движения. Сумма выплат составила 307 тысяч рублей.

В Кемерове водитель нарушил правила дорожного движения и совершил столкновение со встречным автомобилем, из-за чего двигавшаяся по встречной полосе машина получила значительные повреждения. Проведенная позже независимая экспертиза показала, что автомобиль нуждается в дорогостоящем ремонте.


Владелец встречного автомобиля обратился с иском о взыскании материального ущерба в суд, который удовлетворил его требования. Было вынесено постановление об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации, постановление о запрете на регистрационные действия в отношении транспортных средств, постановление о временном ограничении на выезд должника из РФ, сообщают в пресс-службе УФССП РФ по Кемеровской области.


На сегодняшний день задолженность в размере 307 тысяч рублей взыскана в полном объеме.

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