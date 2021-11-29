Кемеровчанин получил более 170 тысяч рублей после ДТП со встречным автомобилем

Инцидент произошел в Кемерове. Водитель автомобиля нарушил правила дорожного движения и столкнулся с транспортным средством, двигавшемся по встречной полосе, в результате чего последнее получило серьезные повреждения, требовавшие дорогостоящего ремонта.

Владелец пострадавшего в ДТП автомобиля обратился в суд с иском о взыскании материального ущерба, его требования были удовлетворены, сообщают в пресс-службе УФССП РФ по Кемеровской области. Виновник аварии выплатил пострадавшему 172 тысячи рублей.

Отмечается, что до возмещения ущерба должник был ограничен в выезде за пределы страны.