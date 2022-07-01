Кемеровчанин получил 300 тысяч рублей после гибели ребенка по чужой вине

Инцидент произошел в Кемерове. Женщина, управляя исправным автомобилем, совершила наезд на ребенка, в результате чего тот скончался на месте. Отец погибшего обратился в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда с виновницы ДТП. Горожанку обязали выплатить 324 000 рублей.

Однако выполнять решение суда женщина не торопилась. Тогда приставы обратили взыскание на ее деньги в банке, запретили автомобилистке регистрацию транспортных средств и временно ограничили ее возможность выезда за пределы страны. Кроме того, в отношении горожанки было внесено представление о взыскании исполнительского сбора в размере 28 000 рублей, сообщают в пресс-службе УФССП РФ по Кемеровской области.

Лишь после применения мер принудительного исполнения женщина выплатила компенсацию родителю погибшего юноши.