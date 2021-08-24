Кемеровчанин показал НЛО в небе над городом

Согласно опубликованному ролику, сперва его автор снимает небо в районе пересечения улицы Терешковой и проспекта Октябрьского. В какой-то момент мужчина прикладывает к объективу камеры стекло и в кадре появляется объект, напоминающий летающую тарелку.

- Вот он весь научный секрет НЛО, - отметил автор видео.

В комментариях пользователи разошлись во мнениях. Некоторые посчитали, что секрет увиденного в насекомом, которое была на стекле, другие стали утверждать, что это эффекты, наложенные в специальном приложении.