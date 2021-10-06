Кемеровчанин поджог иномарку из-за школьной обиды

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47-летний житель кузбасской столицы поджог автомобиль своего бывшего одноклассника из-за обиды, которую затаил еще со школьных времен.

Житель областного центра обратился за помощью к стражам закона после того, как узнал, что его автомобиль во дворе полыхает. В ходе расследования удалось установить, что иномаркой по доверенности управлял 46-летний друг потерпевшего, который припарковал авто на парковке возле многоквартирного дома, а ночью увидел, что огонь захватил машину.

У транспортного средства огнем были повреждены моторный отсек, салон и колеса. Сумма ущерба составила около 300 000 рублей, пояснили в ГУ МВД по Кемеровской области.

После изучения места происшествия правоохранители пришли к выводу, что причиной возгорания автомобиля стал поджог. Под подозрением оказался ранее судимый 47-летний местный житель. Он пояснил, что подпалил имущество горожанина из-за школьной обиды.


Оказалось, что накануне бывшие одноклассники встретились на улице и затеяли словесную перепалку. После конфликта злоумышленник выследил, где живет неприятель и поджег его автомобиль.


В отношении мстительного гражданина было возбуждено уголовное дело по 167 УК РФ "Умышленные уничтожение или повреждение имущества". Суд признал его вину и назначил наказание в виде лишения свободы на 1 год 8 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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