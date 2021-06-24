Кемеровчанин поджег чужой внедорожник из-за спора

Полицейским в Кемерове поступило обращение от местного жителя, который сообщил о порче своего имущества: неизвестный совершил поджог его автомобиля «Киа Спортейдж».

Впоследствии выяснилось, что обгорела иномарка, стоя на парковке, расположенной близ места работы заявителя. Мужчина из окна увидел, как от транспорта идет дым и выбежал на улицу, где обнаружил, что под авто лежит горящая картонка, пламя от которой заставило деформироваться пластиковые элементы машины.

- Очевидцы происходящего помогли владельцу кроссовера оперативно потушить огонь. В результате транспортное средство пострадало незначительно, - уточнили в пресс-службе ГУ МВД Кузбасса.

В итоге личность подозреваемого в поджоге была установлена – им оказался 25-летний местный житель, который ранее уже был судим. Его задержали, однако изначально он пытался отрицать свою вину, но у полицейских были неопровержимые доказательства его причастности к совершенному поджогу. Так, выяснилось, что подозреваемый, находясь недалеко от места преступления, распивал алкоголь со своим приятелем, с которым поспорил, что сможет поджечь внедорожник, и совершил противозаконные действия.

По факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Поджигателю грозит до двух лет заключения в местах лишения свободы. Сейчас же он находится под стражей, соответствующая мера пресечения была избрана в его отношении до начала судебного процесса.