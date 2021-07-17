Кемеровчанин отправится в колонию за серию краж в Кировском районе

0
Фото:  

Житель кузбасской столицы, предлагавший землякам устроить небольшое застолье, чтобы обокрасть их, получил тюремный срок.

Как удалось выяснить правоохранителям в ходе следствия, все преступления, наказания за которое получил 35-летний кемеровчанин, он совершал по одному и тому же сценарию: предлагал выпить спиртного в жилище прохожих, а после обкрадывал их. В одном из случаев дошло до того, что злоумышленник начал избивать потерпевшего, а после забрал его бытовую технику, с которой скрылся.

- Общая сумма ущерба составила 50 000 рублей. Сотрудники уголовного розыска отдела полиции «Кировский» УМВД России по г. Кемерово задержали налетчика, он стал фигурантом уголовного дела, - уточнили в пресс-службе ГУ МВД Кузбасса.

В итоге дело, возбужденное в его отношении по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража» и ч. 1 ст. 162 УК РФ «Разбой», было направлено на рассмотрение суд, в котором вора признали виновным. В качестве наказания его приговорили к трем годам заключения в исправительной колонии особого режима.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/27142

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 ООО ГК "ВСЁ про ВСЁ"Кемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined