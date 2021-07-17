Кемеровчанин отправится в колонию за серию краж в Кировском районе

Как удалось выяснить правоохранителям в ходе следствия, все преступления, наказания за которое получил 35-летний кемеровчанин, он совершал по одному и тому же сценарию: предлагал выпить спиртного в жилище прохожих, а после обкрадывал их. В одном из случаев дошло до того, что злоумышленник начал избивать потерпевшего, а после забрал его бытовую технику, с которой скрылся.

- Общая сумма ущерба составила 50 000 рублей. Сотрудники уголовного розыска отдела полиции «Кировский» УМВД России по г. Кемерово задержали налетчика, он стал фигурантом уголовного дела, - уточнили в пресс-службе ГУ МВД Кузбасса.

В итоге дело, возбужденное в его отношении по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража» и ч. 1 ст. 162 УК РФ «Разбой», было направлено на рассмотрение суд, в котором вора признали виновным. В качестве наказания его приговорили к трем годам заключения в исправительной колонии особого режима.