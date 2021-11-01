Кемеровчанин отправится в колонию на 13 лет за смертельное избиение дальнобойщика

Инцидент произошел в июле 2020 года. Сотрудники ДПС остановили водителя грузового автомобиля, который врезался в опору ЛЭП. Выяснилось, что 30-летний мужчина пьян, а транспортное средство принадлежит не ему, а новосибирскому предпринимателю. Владелец автомобиля заявил правоохранителям, что грузовиком должен был управлять 39-летний житель Новосибирска. Выяснилось, что водителя кемеровчанин убил в ходе драки, произошедшей в частном доме: злоумышленник вместе с приятелями и потерпевшим распивали там спиртные напитки.

Злоумышленник забрал у потерпевшего ключи от автомобиля и уехал, при этом заставил приятелей вынести тело мужчины из дома и замыть следы крови, сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области. В отношении мужчины было заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ "Убийство" и ч. 1 ст. 166 УК РФ "Угон". Приятели кемеровчанина также стали фигурантами дела за укрывательство особо тяжкого преступления.

Суд приговорил злоумышленника к 13,5 годам лишения свободы. Свой срок мужчина будет отбывать в колонии строгого режима.