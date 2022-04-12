Кемеровчанин отдал мошеннику 8 млн рублей ради компенсации за опасные лекарства

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Пожилой житель кузбасской столицы поверил телефонному аферисту, который обещал помочь с выплатой компенсации, и лишился крупной суммы денег.

В городе Кемерово 85-летний мужчина серьезно поплатился за свою доверчивость. Так, несколько месяцев назад пенсионер нашел в газете объявление о продаже медицинского аппарата и препаратов для лечения суставов. Он решил приобрести оборудование. Правда спустя время после покупки ему позвонил неизвестный и заявил, что он из департамента по защите прав потребителей.


Злоумышленник убедил пожилого горожанина, что приобретенные лекарственные средства и медицинское оборудование не прошли сертификацию и опасны для здоровья. В связи с чем потребителю якобы положена некая компенсация в размере 420 000 рублей, которую возможно получить только после оплаты страховки на обслуживание счета.


Вскоре горожанин получил еще один звонок, но уже от другого человека. Тот рассказал потерпевшему, что его ввели в заблуждение и компенсация будет составлять от 4,5 до 20 млн рублей, следует лишь приобрести "возвратные сертификаты".


Тогда доверчивый гражданин отправился в банк, где совершил шесть переводов на разные суммы от 100 до 300 тысяч рублей. Сотрудники банковской попытались убедить пожилого мужчину, что его обманывают, но безрезультатно. Житель областного центра не стал верить этим словам и отправился в другой банк, где переводил не только свои сбережения, но и деньги, которые взял у знакомых.

Когда они закончились, потерпевший попытался дозвониться «специалистам», обещавшим ему компенсацию, но номера их телефонов оказались заблокированными. Поняв, что стал жертвой мошенников, мужчина обратился в полицию. В общей сложности потерпевший совершил 36 переводов на сумму около 8 млн рублей, уточнили в ГУ МВД по Кузбассу.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество". Согласно санкциям данной статьи, максимальное наказание составляет 10 лет лишения свободы.

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