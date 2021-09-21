Кемеровчанин отдал курьеру четыре миллиона рублей

В полицию города Кемерово с жалобой на мошенника обратился местный житель. Мужчина рассказал, что ему позвонили из "банка" и "правоохранительных органов" и уведомили, что на его имя пытаются нелегально взять кредит. Несмотря на то, что кемеровчанин знал о подобном способе мошенничества, аферист смог убедить его в правдивости своих слов. Мужчине сообщили, что для аннулирования нелегального кредита необходимо оформить "зеркальный" заем и передать деньги курьеру. Когда кемеровчанин выполнил требования мошенников и отдал неизвестному мужчине четыре миллиона рублей, с ним перестали выходить на связь.

Сейчас оперативники выясняют личность подозреваемого, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество". Преступнику может грозить до 10 лет лишения свободы.