По словам специалистов, у мужчины сильно опух безымянный палец, на котором было надето кольцо, а также он стал болеть. Однако своими силами снять серебряное украшение кемеровчанину не удалось и он обратился в травмпункт, где врачи после оценки ситуации вызвали бригаду службы спасения.

– Спасатели при помощи специального инструмента сняли кольцо, – рассказали в горадминистрации.

Отмечается, что если у вас опухли руки, то необходимо снять все украшения, в противном случае нарушенное кровообращение может привести к онемению пальцев.