По данным стражей закона, кемеровчанин ответил на звонок неизвестного, который представился сотрудником банка и заявил, что якобы злоумышленники пытаются оформить крупный кредит от его имени, а после предложил схему для "сохранения" всех денег.

Для этого лже-банкир посоветовал мужчине самому взять в кредит 1,2 млн рублей и перевести их на "безопасный счет", а затем, по словам звонившего, вся сумма должна была вернуться к нему обратно.

Однако после выполнения инструкций представитель "банка" перестал выходить на связь. Когда горожанин осознал, что его обманули, то направился к полицейским.

Личность звонившего устанавливается. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража", которое предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.