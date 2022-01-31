Кемеровчанин остался в долгах после звонка из "банка"

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После звонка из "службы безопасности банка" 53-летний житель областного центра лишился 1,2 млн рублей.

По данным стражей закона, кемеровчанин ответил на звонок неизвестного, который представился сотрудником банка и заявил, что якобы злоумышленники пытаются оформить крупный кредит от его имени, а после предложил схему для "сохранения" всех денег.


Для этого лже-банкир посоветовал мужчине самому взять в кредит 1,2 млн рублей и перевести их на "безопасный счет", а затем, по словам звонившего, вся сумма должна была вернуться к нему обратно.


Однако после выполнения инструкций представитель "банка" перестал выходить на связь. Когда горожанин осознал, что его обманули, то направился к полицейским.


Личность звонившего устанавливается. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража", которое предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Да!
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