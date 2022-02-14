Кемеровчанин организовал заработок на фотографиях котов

В Сети на популярной интернет-площадке появилось объявление об оказании необычной услуги "Ежедневный котик". Так, житель кузбасской столицы предложил желающим "подписаться" на его персональную рассылку милых картинок с четвероногими питомцами.

– Я буду ежедневно, утром и вечером, в строго оговоренное и удобное для Вас время присылать картинки с котиками. У меня очень большая и разнообразная библиотека картинок с котами (даже есть гифки!), так почему не поделиться этим, –указал автор в тексте объявления.

Свою услугу предприимчивый горожанин оценил в 500 рублей, которые необходимо выплачивать ему ежемесячно.