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Кемеровчанин организовал заработок на фотографиях котов

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Житель кузбасской столицы решил подзаработать на рассылке милых картинок с котами, который он долгое время хранил в личной библиотеке.

В Сети на популярной интернет-площадке появилось объявление об оказании необычной услуги "Ежедневный котик". Так, житель кузбасской столицы предложил желающим "подписаться" на его персональную рассылку милых картинок с четвероногими питомцами.

– Я буду ежедневно, утром и вечером, в строго оговоренное и удобное для Вас время присылать картинки с котиками. У меня очень большая и разнообразная библиотека картинок с котами (даже есть гифки!), так почему не поделиться этим, –указал автор в тексте объявления.

Свою услугу предприимчивый горожанин оценил в 500 рублей, которые необходимо выплачивать ему ежемесячно.

Да!
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