В Сети жители кузбасской столицы пожаловались на автомобилиста, что по хамски припарковал свой автомобиль у многоквартирного дома по адресу проспект Шахтеров, 44. Судя о кадру, серая легковушка оказалась брошена посреди пешеходного тротуара.

– Паркуется на тротуаре, мешает ходить жильцам дома, – сказано в тексте поста во "ВКонтакте".

В комментариях к публикации многие поддержали мнение автора, что автолюбитель грубо нарушил правило ПДД, однако, по мнению некоторых интернет-пользователей, люди могли бы и обойти препятствие, выйдя на дорогу.