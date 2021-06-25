Кемеровчанин оказался недоволен работой скорой помощи из-за долгого ожидания

Как рассказал пользователь Сети, он вызывал скорую помощь для человека с пневмонией, однако спустя полчаса медики еще не приехали. Тогда мужчина решил выяснить, почему помощи нет так долго. В ответ на это диспетчер ответила, что свободных машин нет, и придется ожидать столько, "сколько нужно". В результате, по словам кемеровчанина, скорая помощь прибыла только через час.

В комментариях к соответствующему посту поддержки автор публикации не нашел. Пользователи сочли претензии к скорой помощи необоснованной и отметили, что в экстренных случаях можно проконсультироваться по оказанию помощи больному до прибытия медиков или отвезти его в медучреждение самостоятельно.

Напомним, в настоящее время на территории Кузбасса наблюдается рост заболеваемости коронавирусом. Что касается Кемерова, то за последние сутки в городе выявлено рекордное количество зараженных. В связи с эпидемической ситуацией в регионе власти приготовились к переводу больниц в режим "боевой готовности".