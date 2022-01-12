Кемеровчанин ограбил ломбард ради алкоголя

Инцидент произошел в июне 2021 года в Центральном районе Кемерова. В один из ломбардов зашел мужчина и обратился к работнице с просьбой показать смартфон. После этого злоумышленник начал угрожать женщине ножом и, похитив из кассы около 13 тысяч рублей, скрылся с места преступления.

Правоохранители вычислили и задержали нападавшего: им оказался 37-летний местный житель. Кемеровчанин рассказал, что похищенные деньги потратил на покупку спиртных напитков. Возбужденное в отношении мужчины дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ "Разбой" направлено на рассмотрение в суд, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Злоумышленнику грозит до десяти лет лишения свободы.