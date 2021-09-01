Кемеровчанин обвинил пассажиров в пропуске водителями автобусов остановок

Горожанин высказал мнение по поводу некорректной работы водителей на платформе "Кузбасс Онлайн". В частности, речь идет о маршруте №51, где водители, по его словам, пропускают остановки. По мнению кемеровчанина, подобные ситуации складываются из-за самих пассажиров.

— УВАЖАЕМЫЕ ПАССАЖИРЫ общественного транспорта, в частности 51 маршрута. Вы очень часто жалуетесь на водителей (на всех) В том, что они проехали, не остановились на остановке общественного транспорта. Но задумайтесь пожалуйста над тем, кто в этом виноват. В большей степени ВЫ сами в этом виноваты! (авт. стиль сохр. — прим. ред.) — сокрушается мужчина.

Горожанин объяснил свою позицию тем, что если водитель не видит людей на остановке, а также тех, кто готов выйти из автобуса, то он проедет остановку.

— А вы в это время будете ругать его за то, что он вас не высадил. Пожалуйста, очень вас прошу готовиться на выход заранее, — написал горожанин.

На обращение отреагировал администратор платформы. Со ссылкой на УЕЗТУ он пояснил, что данная информация доведена до перевозчиков с указанием "провести внеплановый инструктаж всего водительского состава по недопущению случаев проезда водителями мимо утвержденных остановок и усилить дисциплинарную ответственность водителей за проезд мимо утвержденных остановок".