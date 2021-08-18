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Кемеровчанин обратил внимание властей на задержки общественного транспорта

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Житель кузбасской столицы в Сети обратился к представителям правительства с жалобой на «постоянные» опоздания автобусов, курсирующих по одному из популярных маршрутов в городе.

Предметом жалобы жителя Кемерова является маршрут № 163э. По словам мужчины из текста, опубликованного на платформе «Кузбасс Онлайн», общественный транспорт, курсирующий по схеме движения «КЭМЗ — д. Петровка», зачастую приходит позже того времени, что указано в расписании. Именно в этой связи он и решил обратиться к властям, задав им вопрос на соответствующую тему.

- Когда закончатся опоздания 163 автобуса сегодня на МЖК опаздывал на 22 минуты (авт. стиль сохранен, – прим. ред.), - написал местный житель.

В ответ на что представители администрации сайта пояснили, что задержки в движении транспорта происходят из-за ремонтных работ, ведущихся на дорогах на МЖК.

- МБУ «УЕЗТУ» предлагало внести изменения в расписание движения маршрута № 163 э., однако, жители д. Петровка не согласились на изменение, - также говорится в сообщении-ответе.

Кроме того, в публикации властей отмечается, что в том случае, если администрации поступит повторное обращение на предмет движения автобусов по указанному маршруту, то специалистами будет организован дополнительный анализ ситуации, складывающейся в сфере общественного транспорта в Кемерове.

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