Кемеровчанин обратил внимание на открытый посреди дороги колодец

Автор кадра сообщил об открытом колодце в сообществе "ВКонтаке". С его слов, снимок был сделан в городе Кемерово на повороте с улицы Сибиряков-Гвардейцев на улицу Свердлова.

– Нет крышки на колодце. Водители, будьте внимательнее, – обратил внимание земляков местный житель.

В комментариях пользователи Сети предложили подписчику паблика в следующий раз при выявлении подобной ситуации незамедлительно обращаться в соответствующие службы, а посты с предупреждениями об опасности в группах, по их мнению, никакой пользы принести не способны.