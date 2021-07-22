Кемеровчанин обратил внимание на открытый посреди дороги колодец

0
Фото:  

Автовладелец из кузбасской столицы запечатлел открытый канализационный люк посреди оживленной дороги. О скрытой опасности он рассказал в соцсетях.

Автор кадра сообщил об открытом колодце в сообществе "ВКонтаке". С его слов, снимок был сделан в городе Кемерово на повороте с улицы Сибиряков-Гвардейцев на улицу Свердлова.

Нет крышки на колодце. Водители, будьте внимательнее, обратил внимание земляков местный житель.

В комментариях пользователи Сети предложили подписчику паблика в следующий раз при выявлении подобной ситуации незамедлительно обращаться в соответствующие службы, а посты с предупреждениями об опасности в группах, по их мнению, никакой пользы принести не способны.

Фото:  
Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/27292

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 ООО ГК "ВСЁ про ВСЁ"Кемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined