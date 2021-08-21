Кемеровчанин обокрал спавшего в машине земляка

К полицейским в Кемерове поступило обращение от 20-летнего местного жителя, который рассказал, что неизвестный украл у него телефон. Сумму ущерба оценили в 18 тысяч рублей.

Разбираясь в обстоятельствах произошедшего, полицейские установили, что к совершению преступления может быть причастен 35-летний кемеровчанин, который ранее уже был судим за кражу. Его задержали. Полицейским он сам пояснил, что вечером заметил припаркованный в одном из дворов города автомобиль, у которого были открыты окна. Подойдя ближе, он заметил, что внутри машины находятся спящие люди. Пользуясь сложившимися обстоятельствами, злоумышленник решил "заработать".

- Подозреваемый похитил лежавший на заднем сидении мобильный телефон, после чего скрылся. Чужой гаджет он сдал в комиссионный магазин, а вырученные деньги потратил, - уточнили в пресс-службе ГУ МВД Кузбасса.

В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело о краже. Ему грозит до 5 лет заключения в местах лишения свободы. Также отмечается, что гаджет, который был похищен, силовики еще ищут.