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Кемеровчанин обокрал спавшего в машине земляка

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Житель кузбасской столицы проснулся без мобильного, заснув в авто с открытыми окнами.

К полицейским в Кемерове поступило обращение от 20-летнего местного жителя, который рассказал, что неизвестный украл у него телефон. Сумму ущерба оценили в 18 тысяч рублей.


Разбираясь в обстоятельствах произошедшего, полицейские установили, что к совершению преступления может быть причастен 35-летний кемеровчанин, который ранее уже был судим за кражу. Его задержали. Полицейским он сам пояснил, что вечером заметил припаркованный в одном из дворов города автомобиль, у которого были открыты окна. Подойдя ближе, он заметил, что внутри машины находятся спящие люди. Пользуясь сложившимися обстоятельствами, злоумышленник решил "заработать".

- Подозреваемый похитил лежавший на заднем сидении мобильный телефон, после чего скрылся. Чужой гаджет он сдал в комиссионный магазин, а вырученные деньги потратил, - уточнили в пресс-службе ГУ МВД Кузбасса.

В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело о краже. Ему грозит до 5 лет заключения в местах лишения свободы. Также отмечается, что гаджет, который был похищен, силовики еще ищут.

Видео: youtube.com / Опер-ТВ

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