Кемеровчанин обнаружил в магазинном батоне два вида плесени

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Житель столицы Кузбасса пожаловался в социальных сетях на неприятный сюрприз, обнаруженный в батоне из магазина.

Пользователь соцсетей из Кемерова выложил в местном паблике фотографию покупки, в которой была скрыта несъедобная начинка из двух видов плесени.

– Черная и зеленая плесень. И дно все в зеленых точках, – возмутился автор снимка.

Комментаторы отметили, что в последнее время часто сталкиваются с "просрочкой" и другими некачественными товарами в кемеровских магазинах. К примеру, ранее жительница областного центра приобрела в торговой точке хлеб с "мяском" таракана.

Фото: ВКонтакте / "Инцидент Кемерово | ДТП | ЧП | Происшествия"

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