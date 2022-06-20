Кемеровчанин обнаружил в магазинном батоне два вида плесени

Пользователь соцсетей из Кемерова выложил в местном паблике фотографию покупки, в которой была скрыта несъедобная начинка из двух видов плесени.

– Черная и зеленая плесень. И дно все в зеленых точках, – возмутился автор снимка.

Комментаторы отметили, что в последнее время часто сталкиваются с "просрочкой" и другими некачественными товарами в кемеровских магазинах. К примеру, ранее жительница областного центра приобрела в торговой точке хлеб с "мяском" таракана.