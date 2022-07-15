Кемеровчанин поделился с редакцией AVOKADO снимками, сделанными в сетевом магазине. Горожанин запечатлел на фото крупного таракана, который оказался в упаковке с яйцами, выставленными на продажу со скидкой. Судя по фотографиям, насекомое застряло.

‒ Вот такой сюрприз с усами встретился в Бегемаге на Ленина. Вроде, живой еще был, шевелился, ‒ рассказал собеседник журналисту AVOKADO.

Также кемеровчанин отметил, что теперь будет перепроверять упаковки с куриными яйцами перед тем, как совершить покупку, так как опасается случайно принести домой нежданного "гостя".