Кемеровчанин обнаружил на полке магазина яйца с живым "сюрпризом"

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Житель кузбасской столицы нашел в упаковке с куриными яйцами насекомое.

Кемеровчанин поделился с редакцией AVOKADO снимками, сделанными в сетевом магазине. Горожанин запечатлел на фото крупного таракана, который оказался в упаковке с яйцами, выставленными на продажу со скидкой. Судя по фотографиям, насекомое застряло.

‒ Вот такой сюрприз с усами встретился в Бегемаге на Ленина. Вроде, живой еще был, шевелился, ‒ рассказал собеседник журналисту AVOKADO.

Также кемеровчанин отметил, что теперь будет перепроверять упаковки с куриными яйцами перед тем, как совершить покупку, так как опасается случайно принести домой нежданного "гостя".

Фото: AVOKADO

Да!
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