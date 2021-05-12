Кемеровчанин несколько месяцев тайно тратил деньги приятеля на свои нужды

К полицейским в Кемерове обратился 37-летний местный житель с заявлением о краже. Мужчина заметил, как с его счета начали пропадать деньги. Общая сумма ущерба, которая была нанесена кражей средств, составила около 50 тысяч рублей.

По жалобе была организована оперативная проверка, вследствие которой правоохранители установили, что к совершению преступления может быть причастен приятель заявителя. 30-летнего мужчину задержали. Впоследствии же было установлено, что он, пребывая в гостях у друга, получил доступ к его телефону и мобильному банку, подключив его к своему номеру телефона.

- В течение нескольких месяцев, имея доступ к счету кемеровчанина, он расплачивался деньгами друга в магазинах и такси, - уточнили в пресс-службе ГУ МВД Кузбасса.

В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по статье о краже. Теперь кемеровчанину, обворовавшему друга, грозит до шести лет заключения в местах лишения свободы.