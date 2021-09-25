Кемеровчанин настроил против себя соседей

В местном сообществе "ВКонтакте" появилась публикация от жительницы Кемерова. В ней говорится о соседе, который не дает спокойно жить жильцам дома. По ее словам, мужчина, поливает водой со шланга со своего балкона и подкладывает соседям мертвых птиц в почтовые ящики.
- Подкладывает соседям по подъезду мертвых птиц в почтовые ящики, лез к детям. С этим можно что-то сделать, или нужно подождать, пока он на кого-нибудь кинется с ножом? - рассказала кемеровчанка.
В комментариях пользователи посоветовали обратиться к сотрудникам правоохранительных органов.
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