Кемеровчанин напал с ножом на родственника на улице

Инцидент произошел утром: местные жители заметили на проспекте Ленина в Кемерове потасовку двух мужчин и вызвали стражей порядка. В результате драки один из участников конфликта получил кровавую рану.

— В ходе поиска по горячим следам на проспекте Кузнецкий стражи правопорядка обнаружили и задержали 36-летнего родственника пострадавшего, — сообщили в областной Росгвардии.

Предварительно, мужчины поссорились, а после конфликт перешел в потасовку. Один горожанин ударил второго ножом и сбежал. Пострадавший госпитализирован, а беглец пойман с признаками опьянения и передан полиции.