Кемеровчанин напал на прибывшего за автомобилем судебного пристава

По версии следствия, 50-летний кемеровчанин укрывал свой арестованный автомобиль, однако местонахождение транспортного средства установили судебные приставы. Они прибыли туда, чтобы изъять машину, но находившийся на месте горожанин пытался всячески воспрепятствовать им. Мужчина проявлял агрессию и ударил одного из приставов. Тогда представители власти силой доставили кемеровчанина в отдел полиции.

В отношении жителя областного центра возбудили уголовное дело. Со следствием он не сотрудничал, вину не признал. Кроме того, дать показания он также отказался, сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области.

Дело направлено в суд.