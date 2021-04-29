Кемеровчанин нанес 35 ножевых ранение приятелю в ответ на просьбу

Исходя из информации, собранной в ходе следствия, проведенного правоохранителями в Кемерове, инцидент произошел в феврале 2021 года. Тогда компания приятелей распивала алкоголь в одном из домов областного центра Кузбасса.

Один из мужчин, пребывавших в помещении, попросил у гостя сигарету, однако в ответ 31-летний кузбассовец взялся за нож и начал наносить приятелю удары холодным оружием. Как впоследствии установят специалисты, ударов было нанесено порядка 35 штук.

- От полученных повреждений потерпевший скончался. Злоумышленник с места преступления скрылся, а нетрезвые хозяева легли спать, - сообщили в пресс-службе СУ СКР Кузбасса.

Утром к дому, где временно проживал 43-летний погибший, пришел полицейский, чтобы провести с ним беседу, тогда же он и узнал о его смерти. На место была вызвана следственная группа.

Подозреваемого удалось оперативно установить и задержать. Также отмечается, что обвиняемый сотрудничал со следствием. По результатам психиатрической экспертизы его признали вменяемым.

К текущему моменту дело, возбужденное по данному факту, уже направлено в суд с утвержденным обвинительным заключением.