Кемеровчанин накопил почти сотню штрафов за нарушение ПДД

Сотрудники Госавтоинспекции в Кемерове остановили автомобиль "Volkswagen", водитель которого разговаривал по телефону во время движения. Выяснилось, что мужчина имеет задолженность по 98 штрафам, которые он получил в течение 2021 года. Общая сумма долга составила более 60 000 рублей. Кроме того, правоохранители установили, что кемеровчанин имеет и прочие задолженности на крупную сумму денег.

В отношении нарушителя были составлены несколько административных протоколов, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области. Для дальнейшего разбирательства автомобиль с водителем доставили в отдел судебных приставов.



Отмечается, что за просрочку по выплату штрафа наступает ответственность по ч. 1. ст. 20.25 КоАП РФ. Наказанием может служить удвоение штрафа, административный арест на 15 суток или обязательные работы сроком до 50 часов.