Кемеровчанин на серебристой иномарке пропал в Кузбассе

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Волонтеры ПСО «Лиза Алерт» в Кемеровской области поделились ориентировкой на 35-летнего жителя столицы Кузбасса. Мужчина покинул дом еще в апреле. Уехав на машине, он больше не вернулся к родственникам.

В Кемеровской области поисковики занимаются розыском пропавшего 35-летнего Машковского Сергея Александровича. По информации, которой поделились волонтеры в ориентировке, мужчина 1985 года рождения уехал из дома на автомобиле Hyundai Solaris серебристого цвета еще 29 апреля, однако больше не возвращался домой. Сейчас его поисками занялись волонтеры.


Приметы кузбассовца: рост 180 сантиметров, имеет худощавое телосложение, волосы светло-русые, глаза синего цвета.


На момент, когда мужчина пропал, на нем были одеты: светло-серая спортивная кофта, разноцветная футболка, синие джинсы, а также черные ботинки.


Всех неравнодушных жителей Кемеровской области, обладающих какой-либо информацией о том, где сейчас может находиться 35-летний житель областного центра Кузбасса, просят сообщить ее по номерам 112 или 88007005452.

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