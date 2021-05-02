Кемеровчанин на серебристой иномарке пропал в Кузбассе

В Кемеровской области поисковики занимаются розыском пропавшего 35-летнего Машковского Сергея Александровича. По информации, которой поделились волонтеры в ориентировке, мужчина 1985 года рождения уехал из дома на автомобиле Hyundai Solaris серебристого цвета еще 29 апреля, однако больше не возвращался домой. Сейчас его поисками занялись волонтеры.

Приметы кузбассовца: рост 180 сантиметров, имеет худощавое телосложение, волосы светло-русые, глаза синего цвета.

На момент, когда мужчина пропал, на нем были одеты: светло-серая спортивная кофта, разноцветная футболка, синие джинсы, а также черные ботинки.

Всех неравнодушных жителей Кемеровской области, обладающих какой-либо информацией о том, где сейчас может находиться 35-летний житель областного центра Кузбасса, просят сообщить ее по номерам 112 или 88007005452.