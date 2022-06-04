Кемеровчанин на глазах у посетителей магазина избил работника торгового прилавка

Посетитель кемеровского супермаркета, что расположен на проспекте Ленинградском, 45/1, зачинил драку с одним из сотрудников. Бой попал на камеру видеофиксации, записи с которой просочились в Сеть.

Судя по кадрам, мужчина в черной куртке подошел к торговому прилавку и начал разговор с работником. Правда после недолгого диалога агрессивный покупатель набросился с кулаками на оппонента, повалив его на пол.

Вскоре разнимать участников конфликта начали неравнодушные очевидцы. Причины произошедшего уточняются. Информации о пострадавших в результате инцидента нет.