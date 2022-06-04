Кемеровчанин на глазах у посетителей магазина избил работника торгового прилавка

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Накануне в Сети появилась информация, что мужчина в одном из кемеровских магазинов посреди дня с кулаками набросился на человека, находившегося за торговым прилавком.

Посетитель кемеровского супермаркета, что расположен на проспекте Ленинградском, 45/1, зачинил драку с одним из сотрудников. Бой попал на камеру видеофиксации, записи с которой просочились в Сеть.


Судя по кадрам, мужчина в черной куртке подошел к торговому прилавку и начал разговор с работником. Правда после недолгого диалога агрессивный покупатель набросился с кулаками на оппонента, повалив его на пол.


Вскоре разнимать участников конфликта начали неравнодушные очевидцы. Причины произошедшего уточняются. Информации о пострадавших в результате инцидента нет.

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