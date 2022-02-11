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Кемеровчанин лишится свободы из-за стремления к заработку на арендованном автомобиле

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Суд в кузбасской столице вынес приговор мужчине, который использовал взятую в аренду "Газель" ради наживы.

Директор торгово-монтажной компании обратился к кемеровским правоохранителям в январе 2021 года. Мужчина заявил, что принадлежащую его предприятию машину взяли напрокат, но арендатор не вносил оплату на протяжении двух месяцев и похитил встроенное газобаллонное оборудование стоимостью около 40 тысяч рублей.


Выяснилось, что 33-летний кемеровчанин действительно пользовался взятой в аренду "Газелью". После того, как машина вышла из строя, мужчина снял с нее топливное оборудование и продал знакомому за 12 тысяч рублей. Полученные деньги злоумышленник потратил, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.


Суд признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 160 УК РФ. С учетом предыдущей судимости злоумышленника, в качестве наказания он получил два года лишения свободы. Свой срок кемеровчанин будет отбывать в колонии общего режима. Кроме того, мужчина должен будет возместить ущерб потерпевшей стороне.

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