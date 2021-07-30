Кемеровчанин лишился возможности пользоваться своим авто за долг перед дочками

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Машина жителя кузбасской столицы попала под арест из-за его миллионного долга в пользу малолетних дочерей.

В обязательства кемеровчанина входила выплата алиментов на содержание трех несовершеннолетних дочек, однако исполнял их он нерегулярно, из-за чего впоследствии и скопил крупный долг, размер которого составил более 1 миллиона рублей. В этой связи кемеровчанином занялись судебные приставы.

- Должник был ознакомлен с материалами исполнительного производства, сроками для добровольного исполнения, а также мерами принудительного взыскания, - уточнили в пресс-службе УФССП Кузбасса.

Тем не менее, в добровольный срок кемеровчанин не уплатил свой долг. Приставы вынесли постановление об обращение взыскания средств с банковских счетов должника, запретили ему совершать регистрационные действия в отношении транспортного средства, покидать Россию, а также ограничили его в специальном праве на управление автомобилем.


Сотрудникам ведомства также удалось узнать, что в собственности мужчины находится машиной, ее арестовали. Предварительная стоимость транспорта составила 1 миллион рублей. Авто оставили на ответственное хранение владельцу. Если кемеровчанин не погасит свою задолженность в десятидневный срок, машину передадут на реализацию.

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