Кемеровчанин лишился приватизированной квартиры после обрушения потолка

По словам интернет-пользователя перекрытия рухнули в доме на улице Базовая 4-11/1 еще 12 января 2022 года, после чего на место прибыли представители ООО "Южный" (дом числится на балансе у коммунальщиков). После осмотра жилища специалисты ограничили доступ в комнату, из-за чего гражданин фактически был изгнан на улицу.

– До сегодняшнего дня к ремонту не приступили, в комнату доступ ограничили, а это мое единственное жилье. Помогите пожалуйста решить эту проблему, тк у меня нет больше денег снимать другую квартиру, – рассказал кемеровчанин.

В комментариях подписчики сообщества, где появились фотографии из аварийного жилья, рассказали мужчине, что в подобных ситуациях ООО "Южный" обязан предоставить временное бесплатное жилье владельцам помещения до завершения всех работ, а также в их ответственность входит выплатить ущерб потерпевшей стороне.