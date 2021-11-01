Кемеровчанин лишился денег после заказа доставки продуктов из Metro

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Житель кузбасской столицы остался без еды и денег на банковской карте после того, как решил воспользоваться службой доставки продуктов питания в новом приложении AliExpress из магазина оптовой сети Metro.

В общей сложности услуга бесконтактной доставки продуктов в новом приложении AliExpress из крупной оптовой сети магазинов Metro стоила мужчине из Кемерова 3,5 тысячи рублей. После оплаты заказа деньги с банковского счета списались, но свою еду горожанин так и не получил.

– Я увидел, что в приложении есть предложение скидки за заказ продуктов на сумму свыше 3,5 тысячи рублей из магазина Metro. Мне оно показалось выгодным, и я решил воспользоваться этой услугой. Однако, когда заказ был доставлен, выяснилось, что работник Metro по своему желанию и без согласования со мной изменил сумму заказа, вычеркнув из него одну позицию. В результате общая стоимость снизилась меньше обозначенной суммы и я лишился существенной скидки, – процитировал сайт VSE42.Ru слова мужчины.

При этом собеседник указал, что оперативно сообщил о своей проблеме сотруднику службы доставки, но он не признал оплошность организации, и предпринял попытку переубедить клиента.

– Мужчина сказал, что я могу отказаться от получения, а деньги в трехдневный срок вернутся на мою карту. Я ему поверил. После этого открыл спор в приложении AliExpress, – указал житель кузбасской столицы.

Правда по истечению указанного срока зачисления денег обратно на счет так и не произошло. Кроме того, после переписки несостоявшегося потребителя с владельцами мобильного приложения, которая велась на протяжении почти двух недель, те вовсе отказались возвращать оплаченную сумму средств за исключением цены, убранной из заказа работником Metro товарной позиции. Стоит отметить, что она и без того не входила в общую стоимость чека.


Диалог с официальными представителями службы доставки продолжается по сей день, заверил кемеровчанин. Он выразил надежду, что деньги за не доставленные продукты все-таки вернутся на его счет.

Фото: VSE42.Ru

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