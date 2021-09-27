Кемеровчанин лишился более 30 тысяч рублей при заказе доставки

0
Фото:  

Житель кузбасской столицы воспользовался услугой доставки бандеролей и потерял крупную сумму денег.

В полицию Кемерова с заявлением о краже обратился 30-летний местный житель. Он сообщил, что с его банковской карты неизвестные списали более 30 тысяч рублей.


Мужчина хотел получить посылку из Новосибирска и на сервисе поиска попутчиков нашел водителя, который согласился доставить бандероль до кузбасской столицы. Затем на телефон потерпевшего пришло сообщение, содержащее ссылку на ресурс, где требовалось ввести номер банковской карты. Злоумышленник объяснил, что это необходимо для оплаты доставки. После того, как кемеровчанин ввел нужные данные, с его карты списали 35 000 рублей.


Сейчас полиция устанавливает личность подозреваемого. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ "Кража", сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области. Злоумышленнику может грозить лишение свободы сроком до шести лет.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/29466

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined