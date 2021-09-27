Кемеровчанин лишился более 30 тысяч рублей при заказе доставки

В полицию Кемерова с заявлением о краже обратился 30-летний местный житель. Он сообщил, что с его банковской карты неизвестные списали более 30 тысяч рублей.

Мужчина хотел получить посылку из Новосибирска и на сервисе поиска попутчиков нашел водителя, который согласился доставить бандероль до кузбасской столицы. Затем на телефон потерпевшего пришло сообщение, содержащее ссылку на ресурс, где требовалось ввести номер банковской карты. Злоумышленник объяснил, что это необходимо для оплаты доставки. После того, как кемеровчанин ввел нужные данные, с его карты списали 35 000 рублей.

Сейчас полиция устанавливает личность подозреваемого. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ "Кража", сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области. Злоумышленнику может грозить лишение свободы сроком до шести лет.