Кемеровчанин лишил земляка эксклюзивного велосипеда стоимостью более 300 тысяч рублей

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Житель областного центра Кузбасса не смог разыскать свой уникальный двухколесный транспорт. Оказалось, что средство передвижения похитил злоумышленник.

В Кемерове к полицейским с заявлением обратился 38-летний житель Центрального района города. Правоохранителям он сообщил о краже его имущества – уникального велосипеда, стоимость которого составляет свыше 300 тысяч рублей.


В пресс-службе ГУ МВД Кузбасса отметили, что горожанин самостоятельно собирал похищенный транспорт. Для этого он в течение нескольких лет заказывал дорогостоящие комплектующие из разных стран мира.


Сотрудники полиции организовали поиски злоумышленника. Под подозрение в совершении преступления попал ранее судимый 28-летний мужчина. Выяснилось, что он заметил транспорт на улице не пристегнутым и решил украсть его. Сбыть краденное мужчина не успел.


По факту было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст.158 УК РФ «Кража». Злоумышленнику грозит до шести лет заключения в местах лишения свободы.

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