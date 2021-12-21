Кемеровчанин лишил пожилую мать верхней одежды ради наркотиков

Инцидент произошел в Кемерове. К силовикам обратилась 73-летняя пенсионерка, которая сообщила о том, что некто похитил у нее меховые изделия. Сумма ущерба, понесенного кемеровчанкой в результате хищения мутоновой шубы и шапки, составил 50 000 рублей. Правоохранители задержали по подозрению в краже неоднократно судимого наркозависимого 43-летнего сына пожилой женщины. Выяснилось, что он упаковал предметы верхней одежды в пакет, незаметно выбросил из окна, затем продал. Деньги, которые удалось выручить от продажи меховых изделий, мужчина потратил на покупку дозы наркотического вещества.

В отношении кемеровчанина возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ "Кража". Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области. Верхнюю одежду правоохранители вернули законной владелице.