Кемеровчанин лишил пожилую мать верхней одежды ради наркотиков

0
Фото:  

Правоохранители начали расследование дела о краже, в которой подозревают жителя кузбасской столицы. Жертвой преступления стала мама злоумышленника.

Инцидент произошел в Кемерове. К силовикам обратилась 73-летняя пенсионерка, которая сообщила о том, что некто похитил у нее меховые изделия. Сумма ущерба, понесенного кемеровчанкой в результате хищения мутоновой шубы и шапки, составил 50 000 рублей. Правоохранители задержали по подозрению в краже неоднократно судимого наркозависимого 43-летнего сына пожилой женщины. Выяснилось, что он упаковал предметы верхней одежды в пакет, незаметно выбросил из окна, затем продал. Деньги, которые удалось выручить от продажи меховых изделий, мужчина потратил на покупку дозы наркотического вещества.


В отношении кемеровчанина возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ "Кража". Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области. Верхнюю одежду правоохранители вернули законной владелице.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/31983

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined