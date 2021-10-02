Кемеровчанин избавился от оружия после смерти отца

Кемеровчанин выразил желание сдать двуствольное охотничье ружье, которое ранее принадлежало отцу, но после смерти близкого родственника стало его собственностью. После того, как он обратился к стражам закона, то для изъятия на место выехал участковый.

В настоящее время оружие передано специалистам для проведения экспертизы, по ее результатам будет принято решение о выплате горожанину вознаграждения.

Сотрудники ГУ МВД по Кузбассу напомнили, что на территории региона действует операция "Оружие", в рамках которой граждане могут добровольно сдать незаконно хранящиеся оружия, боеприпасы, патроны, взрывчатые вещества, взрывные устройства и таким образом избежать уголовной ответственности, а сверху получить денежное вознаграждение.

Расценки на добровольно сданное оружие и боеприпасы в настоящий момент следующие: