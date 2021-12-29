Кемеровчанин из-за пристрастия к помоям испортил жизнь соседям

Пользователь социальных сетей рассказал подписчикам сообщество во "ВКонтакте", что по соседству с его квартирой живет мужчина, который развел в своем доме антисанитарные условия, из-за чего страдают другие жильцы строения №44 на проспекте Октябрьский.
– Кемерово, Октябрьский 44, квартира пожилого мужчины, мешающего соседям жить. – сокрушается горожанин.
Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что жители кузбасского города нашли ужасающую квартиру.
Фото: ВКонтакте / "Инцидент Кузбасс"
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