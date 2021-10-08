Кемеровчанин ищет свидетелей тройного ДТП у цирка

Фотографию с белым кроссовером, у которого значительно поврежден бампер, опубликовал подписчик одного из сообществ о "ВКонтакте". В подписи к посту автор указал, что дорожное происшествие произошло сегодня утром в районе проспекта Ленина, 60 неподалеку от кемеровского цирка.

Местный житель обратился к землякам с просьбой откликнуться тем, кто стал свидетелем столкновения и имеет кадры с камеры видеофиксации.

– Прошу откликнуться свидетелей ДТП произошедшее сегодня в г. Кемерово, по пр. Ленина 60 в районе 8 часов утра с участием 3 авто. Нужна запись с видеорегистратора момента ДТП, – указал горожанин.

При этом в комментариях пользователи Сети возмутились размещением авто: машина стоит на полосе для общественного транспорта. Они отметили, что за неправильную парковку владелец должен выплатить штраф.