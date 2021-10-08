Кемеровчанин ищет свидетелей тройного ДТП у цирка

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Фото:  

Жители кузбасской столицы на просторах Сети рассказали о тройном ДТП, которое произошло в районе цирка. Автор поста попросил откликнуться очевидцев массового столкновения.

Фотографию с белым кроссовером, у которого значительно поврежден бампер, опубликовал подписчик одного из сообществ о "ВКонтакте". В подписи к посту автор указал, что дорожное происшествие произошло сегодня утром в районе проспекта Ленина, 60 неподалеку от кемеровского цирка.


Местный житель обратился к землякам с просьбой откликнуться тем, кто стал свидетелем столкновения и имеет кадры с камеры видеофиксации.

Прошу откликнуться свидетелей ДТП произошедшее сегодня в г. Кемерово, по пр. Ленина 60 в районе 8 часов утра с участием 3 авто. Нужна запись с видеорегистратора момента ДТП, – указал горожанин.

При этом в комментариях пользователи Сети возмутились размещением авто: машина стоит на полосе для общественного транспорта. Они отметили, что за неправильную парковку владелец должен выплатить штраф.

Да!
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