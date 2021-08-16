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Кемеровчанин готов продать квартиру «с лучшим панорамным видом» за 20 миллионов рублей

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Житель областной столицы Кузбасса выставил на продажу свое 4-комнатное жилище, стоимость которого он оценил в несколько десятков миллионов рублей.

Расположена квартира в "самом сердце" Кемерова - Центральном районе города. Находится она на 21 этаже одного из домом ЖК «Каравелла», из-за чего из окон, которые являются панорамными, открывается «лучший вид на город и реку».


Кроме того, отмечается в объявлении и то, что здание постоянно находится под наблюдением, а его территория закрыта шлагбаумами. В сам дом горожан пропускает консьерж.


Общая же площадь жилища составляет 160 квадратных метров, состоит оно из 4 комнат, большой кухни, двух санузлов, гардеробной и холла. Высота потолков составляет порядка 3 метров. Продавец также подчеркнул, что ремонт в квартире был проведен дизайнерский. В ходе работ над интерьером жилища использовались «лучшие» материалы.

- <…> пол - паркетная доска и испанская плитка, керамогранит, хорошие дорогостоящие обои, отличная сантехника и санфаянс, производства АНГЛИИ и ИТАЛИИ (авт. стиль сохранен, – прим. ред), - пишет автор объявления.

Квартиру кемеровчанин оценил в 20 200 000 рублей, уточнив, что готов отдать ее со всей качественной и дорогостоящей мебелью, а также бытовой техникой.


Помимо текста горожанин также представил несколько фотографий продаваемого жилища.

Фото: Авито

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