Кемеровчанин-экстремал остался жив после падения из окна

В четверг, 30 июня, в столице Кемеровской области мужчина вылез в открытое окно на четвертом этаже, чтобы посидеть, однако не удержался и сорвался вниз. В результате 30-летний экстремал был госпитализирован в больницу, о чем AVOKADO рассказали в Кузбасском центре медицины катастроф. Сейчас мужчина находится в тяжелом состоянии.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что в городе Кемерово мужчина вышел на карниз, чем не на шутку перепугал прохожих. По словам очевидцев, к горожанину приехали скорая и полиция.