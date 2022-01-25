Кемеровчанин добровольно сдал правоохранителям часть наследства

Кемеровчанин обратился к правоохранителям после того, как скончался его отец. Разбирая вещи покойного, 39-летний мужчина обнаружил два охотничьих ружья. Кемеровчанин решил избавиться от оружия законным способом и передал его сотрудникам полиции.



Сейчас ружья направлены на исследование. По результатам проверки будет принято решение о выплате кемеровчанину денежного вознаграждения, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Правоохранители напоминают, что добровольно сдавшие незаконное оружие, боеприпасы, патроны, взрывчатые вещества и взрывные устройства граждане освобождаются от уголовной ответственности и могут получить денежное вознаграждение.