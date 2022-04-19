Кемеровчанин до смерти избил сожителя из-за ночных разговоров

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Житель Кемерова нанес смертельные удары временно проживающему гостю, который мешал ему спать.

Зимой прошлого года женщина попросила своего сожителя временно приютить ее 47-летнего знакомого в Кемерове. Тот дал согласие и мужчина стал проживать вместе с парой.


Сосед мешал спать по ночам, ведя разговоры сам с собой. После очередного замечания, хозяин выгнал неугодного квартиранта. Тот начал долбить в дверь и получил в ответ несколько ударов.

– Обвиняемый разозлился и избил настойчивого квартиранта руками и ногами по телу и голове. После чего вывел его на улицу и оставил во дворе, – передает СК по Кемеровской области.

На утро очевидцы обнаружили тело. Судебная экспертиза показала, что причиной смерти стала закрытая травма живота с разрывом внутреннего органа.


В отношении 26-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего". Материалы передали в суд.

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