Кемеровчанин до смерти избил дядю в ходе ссоры из-за квартиры дедушки

Инцидент произошел в Ленинском районе Кемерова в октябре 2021 года. По версии следствия, местный житель, 22-летний мужчина, устроил дома застолье, на котором присутствовал его дядя и приятель. Родственники в ходе употребления горячительного поругались из-за квартиры, которая осталась после смерти дедушки. Молодой кемеровчанин избил 52-летнего дядю руками, а когда тот упал – начал бить ногами. Приятель сумел оттащить горожанина от потерпевшего. После этого мужчина усадил дядю на диван и ушел. Утром выяснилось, что родственник скончался от полученных травм.

Молодого человека задержали после того, как установили, что именно он нанес мужчине побои. Выяснилось, что незадолго до застолья 22-летний кемеровчанин употребил наркотические средства, сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области. Со следствием он сотрудничал, вину признал.

Дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ рассмотрит суд.