Кемеровчанин бросился под колеса машины

Появилась информация, что в городе Кемерово автомобиль наехал на неосторожного мужчину. Видео с места происшествия появилось в сообществе во "ВКонтакте" во вторник, 5 апреля.

– На Химпроме сбили человека, – указал автор публикации.

При этом в комментариях интернет-пользователи предположили, что так называемый пострадавший мог сам броситься под машину из-за корыстных мотивов. Не поверили в правдивость истории зрители и потому, что на съемке заметно, как водитель легковушки всеми силами пытался увернуться от столкновения с человеком, который сам же бежал в строну транспорта.