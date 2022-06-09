Кемеровчанин атаковал припаркованную во дворе иномарку

В одном из пабликов "ВКонтакте" появилось видео, снятое во дворе одного из домов на улице Красной в Кемерове. В объектив камеры попали двое молодых людей, которые проходили мимо припаркованных автомобилей. В какой-то момент один мужчина разбежался и ударил ногой по капоту одной из иномарок. После этого кемеровчанин не удержался на ногах и упал на асфальт. Автор поста отметил, что инцидент произошел 8 июня в 3:55.

Сотрудники МВД кузбасской столицы рассказали корреспонденту AVOKADO, что владелец автомобиля заявил о случившемся в правоохранительные органы. Сейчас по данному факту проводится проверка.