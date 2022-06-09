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Кемеровчанин атаковал припаркованную во дворе иномарку

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Камера видеонаблюдения сняла жителя кузбасской столицы, который нанес удар по чужому имуществу. Правоохранители прокомментировали инцидент журналисту AVOKADO.

В одном из пабликов "ВКонтакте" появилось видео, снятое во дворе одного из домов на улице Красной в Кемерове. В объектив камеры попали двое молодых людей, которые проходили мимо припаркованных автомобилей. В какой-то момент один мужчина разбежался и ударил ногой по капоту одной из иномарок. После этого кемеровчанин не удержался на ногах и упал на асфальт. Автор поста отметил, что инцидент произошел 8 июня в 3:55.


Сотрудники МВД кузбасской столицы рассказали корреспонденту AVOKADO, что владелец автомобиля заявил о случившемся в правоохранительные органы. Сейчас по данному факту проводится проверка.

Видео: ВКонтакте / Инцидент Кузбасс

Да!
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