Кемеровчане заявили об угрозе обрушения части крыши в центре города

Жители кузбасской столицы в социальных сетях забили тревогу состоянием фасада одного из домов на центральной улице города. С их слов, лепнина с участка части крыши здания уже не раз падала на тротуар, где повреждала припаркованные машины.

‒ Дом на Весенней 8. Угол дома постоянно мокнет и от этого падает лепнина. Уже были случаи обрушения на автомобили, а если там будет стоять ребенок? ‒ поинтересовался кемеровчанин в Сети.

В комментариях граждане согласились с мнением земляка и заявили, что если не решить проблему с обделкой строения, то бездействие может привести к серьезному травмированию или даже гибели человека.