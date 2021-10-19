Кемеровчане заявили об угрозе обрушения части крыши в центре города

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В центре кузбасской столицы горожане разглядели смертельную опасность, которая продолжает подстерегать пешеходов на тротуаре под одним из жилых домов. Со слов очевидцев, часть крыши здания в скором времени может рухнуть вниз.

Жители кузбасской столицы в социальных сетях забили тревогу состоянием фасада одного из домов на центральной улице города. С их слов, лепнина с участка части крыши здания уже не раз падала на тротуар, где повреждала припаркованные машины.

Дом на Весенней 8. Угол дома постоянно мокнет и от этого падает лепнина. Уже были случаи обрушения на автомобили, а если там будет стоять ребенок? поинтересовался кемеровчанин в Сети.

В комментариях граждане согласились с мнением земляка и заявили, что если не решить проблему с обделкой строения, то бездействие может привести к серьезному травмированию или даже гибели человека.

Фото: ВКонтакте / "Инцидент Кемерово"

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